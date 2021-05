HRW bekritiseert Marokko voor uitlevering Saoedische Al-Hasani

De recente uitzetting van de Australisch-Saoedische Usama Al-Husaini door Marokko aan Saoedi-Arabië is in strijd met internationaal gewoonterecht van non-refoulement.

Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) dinsdag. Sinds zijn uitlevering aan Saoedi-Arabië op 13 maart vanuit Marokko is niets meer vernomen van de 42-jarige Al-Husaini, die ook wel bekend staat als Osama al-Hasani.

Volgens het officiële internationale aanhoudingsbevel werd hij destijds gezocht wegens een autodiefstalzaak uit 2015. In werkelijkheid werd de man verdacht van deelname aan "gewapende verzetsactiviteiten" tegen het Saoedische koninkrijk. HRW heeft een beroep gedaan op de Saoedische autoriteiten en verzocht om informatie betreffende de verblijfplaats en toestand van Al-Hasani.

De in New York gevestigde mensenrechtengroepering stelt ook de uitlevering door Marokko aan de kaak. Volgens de NGO lijkt de uitzetting door Marokko in strijd te zijn met het beginsel van het internationaal gewoonterecht van non-refoulement, dat landen verplicht om een ​​persoon niet terug te sturen naar plaatsen waar hij of zij het risico loopt te worden gemarteld of een wrede onmenselijke behandeling dreigt te ondergaan.



HRW herinnert ook aan de dringende brief die op 12 maart door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) aan de Marokkaanse autoriteiten werd gestuurd met het verzoek om Al-Hasani niet uit te leveren.

De NGO beschuldigt Marokko er ook van Australische advocaten en consulaire ambtenaren enkele weken de toegang tot Al-Hasani te hebben geweigerd. Volgens Marokko lag dat aan een discrepantie tussen zijn naam op zijn Saoedische documenten en zijn Australische identiteitsbewijzen.

© MAROKKO.NL 2021