Casablanca: Artsen verrast nadat vrouw uit Mali bevalt van 9 kinderen, 2 meer dan verwacht

Marokkaanse artsen die in een kliniek in Casablanca toezicht hielden op de bevalling van een vrouw uit Mali werden verrast dat er negen geboorten waren in plaats van zeven.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. In de echo die werd gemaakt in beide landen waren zeven foetussen te zien.

Na een medisch verblijf van twee weken in het Point G-ziekenhuis in Bamako, en op instructie van de overgangspresident van de staat, werd de hoogzwangere vrouw eind maart opgenomen in een Marokkaanse kliniek in Casablanca.

De vijf jongens en vier meisjes kwamen via een keizersnede ter wereld. Moeder en kinderen zijn allemaal gezond.



"Het gelukkige resultaat van een zwangerschap met meerdere foetussen voor mevrouw Halima Sisi", leest de verklaring van het zorgministerie.

Zorgminister Khalid Ait Taleb feliciteerde de kersverse moeder en bedankte het medische team voor hun inzet.

