Marokko gestart met toerismecampagne 'ntla9awfbladna' (video)

Het Marokkaanse Nationale Bureau voor Toerisme (ONMT) is deze week gestart met de promotiecampagne voor binnenlands toerisme.

Met de hashtag 'ntla9awfbladna' (we spreken af in eigen land) wil het toerismebureau het binnenlands toerisme stimuleren en de verbondenheid met Marokko onder burgers versterken.

De campagne is maandag van start gegaan op sociale netwerken en Marokkaanse televisiekanalen en zal later ook worden ingezet op andere media.

De campagne is slechts een onderdeel de nieuwe wereldwijde marketingstrategie voor reisbestemming Marokko en komt op een moment dat professionals in de noodlijdende reissector de behoefte hebben uitgesproken aan een stevige reclamecampagne om het eerstvolgende zomerseizoen te garanderen.



"We zijn overtuigd van het enorme potentieel dat binnenlands toerisme vertegenwoordigt voor de sector in Marokko", zei ONMT-directeur Adel El Fakir. "Doorgaans is een derde van de toeristen in Marokko een binnenlandse reiziger, we zien dit graag toenemen naar minimaal de helft.", voegde hij toe.

Uit een onderzoek van ONMT is gebleken dat ruim 60 procent van de Marokkanen de komende zomer op reis wenst te gaan, als de corona-omstandigheden dit toelaten. De start van de campagne komt volgens El Fakir op een cruciaal moment, aangezien "95 procent van de Marokkanen hun reisbestemming maximaal één maand voor vertrek beslist".

De komende weken zullen daarom doorslaggevend zijn bij de keuze voor de reisbestemmingen.

© MAROKKO.NL 2021