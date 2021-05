Madrid: Rabat was 'tijdig ingelicht' over komst Polisario-president Ghali

Rabat heeft van Madrid "tijdig" de "juiste uitleg" gekregen over de ontvangst van Polisario-leider Brahim Ghali

Dat zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya dinsdag tijdens een persconferentie.

"We hebben Marokko de juiste uitleg gegeven over de omstandigheden die ons ertoe brachten Ghali om strikt humanitaire redenen in Spanje te verwelkomen", verklaarde Gonzalez Laya. "Wanneer deze humanitaire redenen eindigen, zal meneer Ghali uiteraard Spanje verlaten", voegde ze eraan toe.

De separatistenleider Ghali wordt in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen maar werd vorige week met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een Spaans ziekenhuis.



De uitleg van de Spaanse buitenlandminister staat haaks op die van haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita, die haalde recent hard uit naar Madrid nadat die had nagelaten te reageren op vragen vanuit Rabat. Volgens Bourita heeft Madrid niets vooraf laten weten en heeft de Marokkaanse regering het nieuws over de verwelkoming van de gezochte separatistenleider Ghali via de pers moeten vernemen.

Spanje liet vlak na de berichtgeving in de pers weten dat Ghali zich inderdaad op het Spaanse grondgebied bevindt maar dat zijn aanwezigheid "niet van invloed" zou zijn op de relatie met Marokko. Rabat riep daarna de Spaanse ambassadeur op het matje.



De kwestie heeft internationaal voor ophef gezorgd. Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor de medische behandeling, net zoals de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune dat tweemaal deed. Berlijn weigerde de gezochte mensenrechtenschender te ontvangen waarop Ghali zijn toevlucht zocht in Spanje, met behulp van president Tebboune. Ghali kwam in Spanje aan met een Algerijns diplomatiek paspoort, onder een andere naam.

Europarlementariër Attila Ara-Kovacs heeft vragen gesteld over de verwelkoming van Ghali en meerdere juristen en mensenrechtenorganisaties hebben Spanje verzocht het Europese aanhoudingsbevel te respecteren en Ghali te arresteren.



"Als justitie van plan is meneer Ghali voor de rechtbank te brengen, zal meneer Ghali voor de rechtbank verschijnen. Het is niet aan de Spaanse regering om zich te bemoeien met de onafhankelijke werking van justitie", aldus Gonzalez Laya vandaag. Ze gaf daarbij geen verklaring over waarom Spanje de separatistenleider heeft toegelaten, wetende dat hij het Europees grondgebied betrad met een andere identiteit.

Zondag werd bekend dat het Spaanse gerechtshof Ghali heeft opgeroepen voor een verhoor dat woensdag 5 mei zal plaatsvinden maar inmiddels is uitgesteld als gevolg van de coronabesmetting van Ghali.

De ambassadeur van de zelfbenoemde Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) Abdelkader Taleb Omar zei dinsdag vanuit Algiers dat Ghali in Spanje herstellende is van een coronabesmetting, meldt het Algerijnse staatspersbureau APS.

