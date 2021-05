Influencer start heksenjacht en 'verraadt' dansende Marokkaanse TikTok-meisjes bij ouders (video)

De Marokkaanse influencer Karim Douiri is in opspraak geraakt nadat hij zijn Instagram-volgers opriep om ouders in te lichten over het internetgedrag van hun dochters

"Zoek het adres van jonge meisjes die dansroutines op TikTok uitvoeren, informeer hun ouders en observeer hun reactie", zei de zelfbenoemde moraalridder in een video.

Douiri lanceerde daarmee een heuse heksenjacht op Instagram en TikTok. De videooproep is inmiddels verwijderd.

Hij legde in de video aan zijn volgers uit hoe ze moeten handelen: schrijf een brief aan de ouders van jonge meisjes die zichzelf filmen terwijl ze dansen op TikTok. Hij liet daarbij een aantal enveloppen zien die hij daarna zelf zou verzenden. Volgens de vlogger is het echter beter "om de brief persoonlijk af te geven".

In een andere video is te zien hoe hij de moeder van één van de TikTok-meisjes inlicht over de dansvideo's van haar dochter. "Mijn dochter danst? Dat kan niet, haar vader maakt haar dood", antwoordt ze verbaasd, waarop Douiri haar de video laat zien. De reactie van de moeder laat niet lang op zich wachten; ze roept direct haar dochter en vraagt haar om uitleg.



De oproep van Douiri zorgde voor veel ophef op sociale netwerken. Velen geven aan dat de influencer aanzet tot geweld tegen meisjes en vrouwen. De Alternative Movement for Individual Freedoms (MALI) stelt dat de oproep het voorbeeld is van "de patriarchale controle over meisjeslichamen en vrouwen" en hekelde dat de sociale controle als "normaal" wordt gezien binnen de Marokkaanse samenleving.

Duidelijk ontdaan door alle ophef die is ontstaan na zijn video's heeft Douiri zijn oproep verwijderd. Hij heeft inmiddels een nieuwe video gepubliceerd waarin hij beweert dat alles in scene is gezet.

Zelfs zijn eigen volgers weigerden dat verhaal te geloven. Volgens zijn volgers probeert de influencer de eventuele juridische gevolgen van zijn oproep te voorkomen.

