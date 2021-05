Duitsland verbiedt Islamitische hulporganisatie, want 'terrorisme'

Duitsland heeft de islamitische hulporganisatie Ansaar International verboden, aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer woensdag.

De organisatie wordt ervan verdacht donaties te hebben opgehaald om wereldwijd terrorisme mee te financieren. Ook acht suborganisaties zijn verboden.

Het verbod ging samen met een reeks invallen in tien verschillende deelstaten. Zeventig panden en woningen van Ansaar en zijn medewerkers werden volgens onder meer de Duitse krant Der Tagesspiegel doorzocht, waarvan het merendeel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen staat.

In april 2019 deden de Duitse autoriteiten al invallen in ongeveer negentig panden van het netwerk in negen deelstaten.



De hulporganisatie, die in 2012 werd opgericht en in Düsseldorf gevestigd is, beweert zelf dat het geld ophaalt om projecten van moslims en humanitaire hulp wereldwijd te steunen. In 2018 alleen al werd 8 tot 10 miljoen euro aan donaties opgehaald.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het geld echter opgehaald met als doel buitenlandse groepen, zoals de Palestijnse beweging Hamas en de aan al-Qaeda gelinkte groep al-Shabaab uit Somalië te financieren.

