Hennepteelt leidde tot 40 procent minder bossen in Noord-Marokko

De hennepteelt in het noorden van Marokko heeft gezorgd voor het verlies van ongeveer 40 procent van het bosareaal in de noordelijke regio.

Ook zorgt de "illegale" teelt van hennep voor vernietiging van het milieu als gevolg van de overexploitatie van landbouwgronden, uitputting van het grondwater en overmatig gebruik van meststoffen die het grondwater vervuilen en bossen ontwortelen.

Dat blijkt uit de resultaten van het cannabisonderzoek dat dinsdag door het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer is gepresenteerd. Het onderzoek werd gehouden als onderdeel van de legalisering van cannabis voor medicinaal gebruik.

Het Noord-Afrikaanse land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.



In Marokko zijn meer dan 400.000 mensen betrokken bij de teelt van cannabis, dat komt neer op ongeveer 60.000 gezinnen die financieel afhankelijk zijn van de cannabisteelt. Het verschil in inkomen varieert aanzienlijk en hangt af van de kwaliteit van de gewassen en de kwaliteit van het land. Inkomens kunnen variëren van 16.000DH (€ 1.495) per hectare op zuiver land en 75.000 DH (€ 7.000) per hectare in vruchtbaar geïrrigeerd land.

Marokko is één van de grootste cannabisproducenten ter wereld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het areaal waarop de plant word verbouwd gedaald van 134.000 hectare in 2003 naar 47.000 in 2015. De teelt vindt grotendeels plaats in de regio Al Hoceima, Chefchaouen, Taounate, Larache en Tetouan.



Volgens het onderzoek is het totale jaarinkomen van de cannabisteelt gedaald van €500 miljoen in het jaar 2000 naar circa €325 miljoen. Slechts drie procent daarvan komt terecht bij de boeren, een aanzienlijk lager aandeel dan het aandeel dat boeren ontvangen in de legitieme landbouw (12 procent).

De met cannabis beplante arealen bevinden zich grotendeel in gebieden van minder dan één hectare (80 procent). Het gemiddeld cannabisgezin heeft een gemiddeld areaal van 1,25 hectare en verdient jaarlijks tussen de 20.000 DH (€ 1.800) en 93.000 DH (€ 8.690).



Door de illegaliteit leiden de boeren een geheim bestaan en leven gezinnen grotendeels in een sociaal isolement. De studie bevestigt dat de huidige situatie van de cannabisteelt het "gevoel van armoede, marginalisering en isolement" onder de bevolking van de regio versterkt als gevolg van de grootschalige uitbuiting door drugssmokkelaars.

De onzekerheid onder clandestiene cannabistelers neemt toe nu steeds meer landen mediwiet legaliseren en daarmee de exportmarkt voor het illegale product bedreigen.

