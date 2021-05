Spaanse justitie ontkent dagvaarding Polisario-leider Ghali

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft woensdag ontkent de Polisario-voorman te hebben opgeroepen voor verhoor.

"Brahim Ghali is vandaag niet opgeroepen", meldt een woordvoerder van de Spaanse Nationale Hoorzitting tegen persbureau AFP.

De verklaring ontkracht daarmee eerdere berichtgevingen over het bestaan van een gerechtelijk onderzoek dat maandag door AFP werd bevestigd en door de Spaanse en Marokkaanse media is overgenomen.

"De politie werd alleen gevraagd hem te lokaliseren en te controleren of hij in Spanje is", voegde de woordvoerder van de rechtbank toe. "De rechter vroeg de politie om de nodige controles uit te voeren om te bevestigen dat deze persoon die naar verluidt in het ziekenhuis in Logroño is opgenomen, inderdaad Brahim Ghali is", aldus de persvoorlichter.



De verklaring is op zijn minst opmerkelijk. De Spaanse regering heeft meermaals bevestigd dat de leider van Polisario in Spanje is verwelkomd. Hij ontvangt om "strikt humanitaire redenen" medische zorg voor zijn coronabesmetting.

Maandag sprak de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez tijdens een persconferentie nog over de aanwezigheid van Ghali in Spanje. "We hebben Marokko de juiste uitleg gegeven over de omstandigheden die ons ertoe brachten Ghali om strikt humanitaire redenen in Spanje te verwelkomen", verklaarde Gonzalez Laya. "Wanneer deze humanitaire redenen eindigen, zal meneer Ghali uiteraard Spanje verlaten", voegde ze eraan toe.



De verklaring van Gonzalez Laya was een reactie op kritische vragen van de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita, die verweet Madrid van disloyaliteit na de verwelkoming van de separatistenleider.

Drie Sahrawi's - die in de Tindouf-kampen verbleven en Ghali beschuldigden van "schending van de mensenrechten" en "marteling" - hadden de Spaanse autoriteiten opgeroepen de separatistenleider voor het gerecht te brengen. Het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 al voor de rechtbank gedaagd, hij kwam echter niet opdagen en heeft sindsdien geen voet meer gezet in Spanje.



De recente aanwezigheid van Ghali in Spanje lijkt tot dusver geen juridische consequenties te hebben voor de Polisario-voorman, tot onbegrip van mensenrechtenorganisaties, slachtoffers en de Marokkaanse regering.

Marokko heeft op 24 april de Spaanse ambassadeur in Rabat ontboden.

