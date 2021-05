Radi en Raissouni blijven in voorarrest, vrijlatingsverzoek wederom afgewezen

Het hof van beroep in Casablanca heeft het verzoek tot tijdelijke vrijlating van journalisten Slimane Raissouni en Omar Radi opnieuw afgewezen.

De advocaten van beide journalisten waren in beroep gegaan tegen het eerdere vonnis en vroegen voor de derde keer om voorlopige vrijlating.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij zit al bijna een jaar vast, in afwachting van zijn proces. Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. Beide ontkennen alle beschuldigingen.

De twee journalisten zijn zo'n drie weken geleden in hongerstaking gegaan uit protest tegen het opmerkelijk lange voorarrest. Radi heeft zijn staking vorige week moeten stopzetten door een bloeding in het maag-darmkanaal.



Het bijzonder lange voorarrest van de twee journalisten zorgde voor ophef in binnen en buitenland. De politie in Rabat heeft in april een demonstratie beëindigd waarin actievoerders opriepen tot vrijlating van "gewetensgevangenen" Radi en Raissouni.

In de Amerikaanse krant The Washington Post werd vrijdag een opiniestuk gepubliceerd over de persvrijheid in Marokko. Het stuk grijpt het strafproces aan om de aandacht te vestigen op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en zelfs de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. "Ze moeten worden vrijgelaten voordat het regime meer politieke gunsten van de Verenigde Staten krijgt", aldus The Washington Post.



PAM-parlementariër Abdelatif Wehbe heeft schriftelijke vragen gesteld aan mensenrechtenminister Mustapha Ramid over de gezondheidstoestand van gevangenen in hongerstaking. De levensbedreigende toestand van de gedetineerden kan volgens Wehbe een "negatief effect hebben op het mensenrechtenimago van ons land.".

Wehbe richtte zich ook tot de Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en verzocht hem met een realistische blik te kijken naar de gezondheidstoestand van de gedetineerden en naar de garanties die de regering heeft genomen om hun leven te beschermen.

© MAROKKO.NL 2021