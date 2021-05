Gesprek tussen Spaanse en Marokkaanse buitenlandministers geannuleerd

Een bespreking tussen de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Spaanse ambtgenote Arancha Gonzalez Laya is geannuleerd.

De bespreking stond gepland voor woensdag 5 mei maar stond uiteindelijk niet op de agenda van de buitenlandministers.

Vorig week werden ook al besprekingen tussen Spaanse en Marokkaanse bewindslieden opgeschort. Een gesprek tussen de ministers van Onderwijs Said Amzazi en Isabel Celáa werd op het laatste moment geschrapt en een gesprek tussen premier Saad Eddine El Othmani en de Spaanse viceminister-president Teresa Ribera ging niet door als gevolg van de ziekenhuisopname van Polisario-president Brahim Ghali.

De separatistenleider wordt in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen maar werd eind april met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een ziekenhuis in het Noord-Spaanse Logroño, tegen het zere been van Rabat.



Minister Bourita zei in een interview met persbureau EFE dat Marokko nog geen "bevredigend en overtuigend" antwoord heeft gekregen van de Spaanse regering op vragen die zijn afdeling heeft gesteld in haar persbericht van 26 april.

Als gevolg van de Spaanse radiostilte haalde Bourita hard uit naar Madrid en gaf aan dat Rabat de kwestie wens op te helderen alvorens de twee landen een stap voorwaarts kunnen zetten in de bilaterale betrekkingen. "Ghali is een verkrachter die zijn daden normaliseerde middels slavernij, marteling, oorlogsmisdaden, rekrutering van oorlogskinderen en genocide", zei Bourita.



Volgens Bourita hebben Marokko en Spanje een "alomvattende partnerschap" op het gebied van politiek, economie, handel, humanitaire kwesties en veiligheid, "daarbovenop komt de immigratieproblematiek". De betrekkingen tussen de twee landen moeten volgens Bourita niet worden beschouwd als "een selectieve relatie".

"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei Bourita. Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.



Dinsdag reageerde Arancha Gonzalez op de eisen van Bourita en benadrukte dat haar regering Rabat "tijdig" heeft ingelicht over de kwestie. De verklaring staat haaks op de bewering van Bourita. Die beweert dat de Marokkaanse regering het nieuws over de Spaanse verwelkoming van de gezochte separatistenleider via de pers heeft moeten vernemen.

Spanje liet na de ziekenhuisopname van Ghali weten dat hij zich inderdaad op het Spaans grondgebied bevond maar dat zijn aanwezigheid "niet van invloed" zou zijn op de relatie met Marokko. Die verklaring kwam echter enkele dagen nadat het nieuws al bekend was. Rabat riep daarna de Spaanse ambassadeur op het matje.

