Marokko verlengt noodtoestand tot 10 juni

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 10 mei te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 13 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Begin vorige maand werd de strikte lockdown aangescherpt in verband met het aanbreken van de vastenmaand Ramadan. De aanvang van de avondklok werd met een uur vervroegd en geldt tussen 20.00 uur en 06.00 uur.



Met het inkorten van de bewegingsvrijheid hoopte de regering openbare bijeenkomsten in de horeca en andere ontmoetingsplekken te ontmoedigen.

Astronomische berekeningen voorspellen dat de Ramadan op 12 mei zal eindigen en dat Marokko op 13 mei Eid ul-Fitr viert.

