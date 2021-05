Marokko roept ambassadeur in Berlijn terug voor overleg

Rabat heeft donderdag haar ambassadeur in Berlijn teruggeroepen naar Marokko voor overleg

Dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

"De Bondsrepubliek Duitsland heeft tal van vijandige daden en acties vertoond die schadelijk zijn voor de belangen van het Koninkrijk Marokko", leest de verklaring. Daarmee reageert Marokko eindelijk op de plotselinge opschorting van de Duits-Marokkaanse betrekkingen eerder dit jaar.

Marokkaanse ministeries werden begin maart in een brief van buitenlandminister Nasser Bourita verzocht om alle contacten en interacties, in welke vorm dan ook, zowel met de Duitse ambassade in Marokko als met samenwerkingsorganisaties en Duitse stichtingen, op te schorten. De instructies hadden daarmee niet alleen betrekking op het diplomatieke aspect maar ook op de economische samenwerking tussen de twee landen.



Marokko weigerde echter uitleg te geven over de opmerkelijke bevriezing van de relatie met Duitsland waardoor de Marokkaanse pers volop begon te speculeren en allerlei mogelijke redenen aandroegen voor de eenzijdige radiostilte.

De verklaring van vandaag verwijst onder meer naar de negatieve houding van Berlijn ten aanzien van de kwestie van de Marokkaanse Sahara. Marokko hekelt het uitblijven van een duidelijk standpunt van het West-Europese land op de proclamatie van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.



Ook is Marokko niet blij met de "voortdurende vastberadenheid" van Duitsland in het buitenspel zetten van Marokko in met name de Libische kwestie. Rabat voelde zich buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar.

Beide punten werden eerder al door de pers aangedragen als mogelijke oorzaak voor het ministeriële verzoek van Bourita. Opmerkelijk is wel dat Rabat de Duitse regering verwijt van het lekken van gevoelige informatie aan een veroordeelde terrorist. Volgens Rabat hebben Duitse veiligheidsdiensten gevoelige informatie van Marokkaanse inlichtingendiensten doorgegeven aan een man die eerder veroordeeld is geweest voor terroristische aanslagen.



De opschorting van contacten met Duitse vertegenwoordigingen in Marokko heeft gevolgen gehad voor vrijwel alle ontwikkelingsprojecten waarbij Duitse instellingen betrokken zijn.

Sindsdien lopen beide landen op hun tenen. De diplomatieke onrust zorgde er onder meer voor dat Duitsland onlangs weigerde om Polisario-president Brahim Ghali te ontvangen, vermoedelijk uit angst om Rabat voor het hoofd te stoten. Daardoor moest de separatistenleider noodgedwongen zijn toevlucht zoeken in Spanje.

