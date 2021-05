Marokko: experts verklaren enorme toename aantal geldoverboekingen diaspora

Ondanks de coronacrisis is het aantal geldovermakingen van Marokkaanse diaspora (MRE) naar Marokko met bijna 50 procent toegenomen.

Dat meldde het Marokkaanse deviezenkantoor eerder deze week. In de eerste drie maanden van het jaar is zo'n 20,98 miljard DH (€ 1,95 miljard) naar Marokko overgemaakt, tegenover 14,73 miljard DH (€ 1,37 miljard) in dezelfde periode een jaar eerder. Een toename van 41,8 procent.

Experts zien twee redenen voor de enorme toename in het aantal transacties. Enerzijds worden de transacties gezien als een teken van solidariteit met vrienden en familieleden in Marokko. Door de coronacrisis is de koopkracht bij twee derde van de gezinnen in Marokko achteruitgegaan.

Anderzijds zeggen experts dat de gerapporteerde toename slechts het gevolg is van de formalisering van geldstromen die vóór de coronacrisis ook al aanwezig waren. Door opgeschorte luchtverbindingen zijn buitenlandse Marokkanen niet in staat geweest het geld persoonlijk over te dragen aan naasten in Marokko. Daardoor moesten velen uitwijken tot bancaire overboekingen en geldovermakingen via geldovermakingsdiensten.



Uit een recent onderzoek van Bank al-Maghrib is gebleken dat de helft van de begunstigden in Marokko regelmatig geld ontvangt uit het buitenland. Dat wil zeggen dat begunstigden om de twee maanden (of vaker) geld ontvangen uit het buitenland.

De maandelijkse overboekingen hebben meestal betrekking op vrouwen van wie de echtgenoot in het buitenland woont of bejaarde ouders die worden ondersteund door kinderen.

