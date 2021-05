Marokko: 213 gevangenen overleden in 2020

marokko 7 mei 0:52

In 2020 zijn 213 gevangen overleden in Marokkaanse detentiecentra of in ziekenhuizen

Dat meldt Amina Bouayash van de Nationale Raad voor de Rechten van de Mens. Het aantal doden betekent een toename van 26 procent vergeleken met de 169 doden in het jaar daarvoor. Volgens Bouayash lopen de oorzaken van het overlijden uiteen van natuurlijke oorzaken, zelfmoord of infectie met het coronavirus. In 2020 overleden 9 gevangen als gevolg van zelfdoding en 11 gedetineerden bezweken door de gevolgen van een coronabesmetting.

De mensenrechtenraad ontving in totaal 224 klachten waaruit bleek dat gevangenen in hongerstaking gingen. De Raad ontving zes klachten van foltering en 75 klachten waarin gedetineerden klaagden over blootstelling aan mishandeling door medewerkers van gevangenisinstellingen.