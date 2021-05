Rotterdamse politie opnieuw in opspraak wegens geweld (video)

Een agent van de Rotterdamse politie heeft excuses aangeboden aan een minderjarige jongen die door hem is mishandeld.

Het incident gebeurde op de avond van Bevrijdingsdag aan de Crooswijksebocht in Rotterdam. Beelden van het voorval gaan rond op sociale netwerken.

Een groep jongeren verzamelde zich rond een auto van waaruit muziek werd afgespeeld. De politie sommeerde de muziek uit te zetten maar daar werd volgens de agenten geen gehoor aan gegeven. Daarop werden arrestaties uitgevoerd die weer tot protesten leidden.

Op beelden is te zien hoe de jongen ten val komt doordat de agent hem duwt, als de minderjarige jongen vervolgens overeind krabbelt wordt hij volop in het gezicht geslagen.

"De agent in kwestie heeft de dag erna, samen met zijn leidinggevende, contact gezocht met de jongen. Hij zegt te fel te hebben gereageerd en noemt de klap die hij had gegeven 'buitenproportioneel'. Hij heeft de jongen daarvoor zijn excuses aangeboden. Iedere politiemedewerker die geweld toepast, moet dit melden bij zijn leidinggevende.", stelt de politie Rotterdam in een verklaring.

Ook Control Alt Delete, een burgerrechtenorganisatie die politiegeweld onderzoekt, reageerde op het voorval. "Wij vinden het goed dat de politie excuses heeft aangeboden, maar daar moet het volgens ons niet bij blijven. Er moet een breder onderzoek komen naar het handelen van deze agent de afgelopen jaren. En de jongen moet aangifte doen.", stelt Control Alt Delete op Facebook.

