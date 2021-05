Marokko: Istiqlal-partij roept op tot voortzetten subsidie op butaangas voor gezinnen

Nizar Baraka van de Istiqlal-partij heeft opgeroepen de overheidssubsidie op butaangas voort te zetten

Wel vindt hij dat de subsidie moet worden beperkt tot één gasfles per gezin per maand.

De regering maakte vorige maand bekend dat de subsidie op butaangas, meel en suiker zal verdwijnen. Volgens de Istiqlal-partij komt het besluit op een ongelukkig moment, de steun is juist nu hard nodig omdat twee derde van de Marokkaanse gezinnen in coronajaar 2020 in koopkracht achteruit is gegaan.

Met de bezuinigingsmaatregel hoopt de regering zo'n 13 miljard DH (€ 1,2 miljard) te besparen maar volgens Baraka kunnen veel gezinnen de kosten van de afschaffing van de subsidie niet dragen. De subsidie bedroeg tussen de 300 DH en 500 DH.



Baraka uitte veel kritiek op de regering van Saad Eddine El Othmani en verwijt de premier voor de recente "tegenstrijdige en inconsistente" maatregelen die bedoeld zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Istiqlal-politicus beweert dat het programma van zijn partij het land wel uit de coronacrisis kan helpen, "in tegenstelling tot het plan van de regering".

Ondanks de kritiek heeft Baraka niet de ambitie om het stuur over te nemen. "Ik heb geen persoonlijke ambitie om de regering te leiden, maar we willen dat de verkiezingen onze partij in staat stellen het land te regeren".

Baraka benadrukte de noodzaak van uitgebreide politieke hervormingen na de verkiezingen, met een herziening en evaluatie van het huidige kiesstelsel, om de relatie tussen de kiezer en het electoraat te ontwikkelen.

