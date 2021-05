Marokko wil pionier worden in recycling van afgedankte vliegtuigen

Marokko wil haar activiteiten in de luchtvaartsector intensiveren door zich te specialiseren in het hergebruiken en recyclen van vliegtuigonderdelen.

Het land hoopt daarmee de Afrikaanse marktleider te worden op het gebied van het recyclen van afgedankte vliegtuigen.

Marokko wil het eindstation zijn voor afgeschreven vliegtuigen. In Marokko zullen de motoren worden verwijderd om te worden doorverkocht voor hergebruik, evenals de avionica, het landingsgestel, de kabelbomen en de stoelen. Het resterende 'puin' wordt gebruikt voor het extraheren van aluminium en andere metalen.

De nationale luchthavenautoriteit ONDA heeft donderdag een aanbesteding uitgeschreven voor bedrijven die het opslag- en recyclingcentrum voor vliegtuigen willen ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren.



Voor de locatie van de toekomstige 'vliegtuig-begraafplaats' kijken ambtenaren naar het gebied rondom de luchthaven Oujda Angad. ONDA schat dat de oppervlakte van het beoogde terrein tussen de 10 en 50 hectare groot zal zijn.

Volgens ONDA is het recyclen van vliegtuigen niet gevaarlijk of vervuilend. De nieuwe bedrijfstak ligt voor de hand, in Marokko zitten meerdere internationale bedrijven die actief zijn in de vliegtuigbouw.

Marokko heeft hoge verwachtingen. Vliegtuigen hebben over het algemeen een levensduur van 20 tot 30 jaar. Volgens een rapport van de Europese Commissie verloopt het einde van de levensduur van een vliegtuig momenteel op "chaotische manier".

Door een gebrek aan recyclingprogramma beland zo'n 45 procent van het gewicht van afgedankte vliegtuig op de vuilstort. Marokko wil daarom werken aan een oplossing voor het probleem.

