Marokko heeft zinnen gezet op coronavaccin uit Servië

In het licht van de internationale race om coronavaccins te bemachtigen kijkt Marokko naar Servië, waar binnenkort het Russische vaccin Sputnik-V zal worden geproduceerd

Naar verwachting zal Servië binnenkort starten met het productieproces van het coronavaccin Sputnik-V. Na Rusland en Wit-Rusland is Servië het derde land waar het vaccin zal worden geproduceerd.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft aan zijn Servische ambtgenoot Nikola Selaković laten doorschemeren dat Marokko geïnteresseerd is in het Russische anticorona-middel.

Marokko's poging om het Servische vaccin te verkrijgen komt slechts twee weken nadat Rusland bekend maakte dat Servië haar belangrijkste coronavaccin gaat produceren, als eerste Europese land.



De Servische Minister van Innovatie Nenad Popovic zei in een Tweet dat de productie in Servië op 20 mei zal starten. Volgens Kirill Dmitriev van het Russische Directe Investeringsfonds RDIF zal daardoor het vaccinatievolume aanzienlijk worden verhoogd. "Het vaccin wordt momenteel in 60 landen gebruikt".

Het Russische coronavaccin Sputnik-V is volgens de makers effectiever dan gedacht. Na de beoordeling van gegevens van mensen die ermee zijn ingeënt, wordt gemeld dat het middel 97,6 procent effectief is. In de eerdere grootschalige studie naar het coronavaccin werd een effectiviteit van 91,6 procent vastgesteld.



Ook zou het Russische middel geen bloedstolsels veroorzaken, de mogelijke bijwerking trad eerder op bij coronavaccins van andere fabrikanten en leidde tot de stopzetting van de vaccinatiecampagnes in verschillende westerse landen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is in april begonnen met een onderzoek naar de klinische proeven in de ontwikkeling van het Russische coronavaccin. De toezichthouder wil weten of de proeven op ethische wijze zijn uitgevoerd en of daarbij internationale klinische en wetenschappelijke richtlijnen in acht zijn genomen.

In Marokko werd het Russische middel begin maart goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Het Noord-Afrikaanse land wacht echter nog op de ontvangst van de bestelling van een miljoen doses.

© MAROKKO.NL 2021