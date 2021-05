Honderden buitenlandse bedrijven geïnteresseerd in Marokkaanse cannabis

Honderden buitenlandse bedrijven hebben interesse getoond om te investeren in de Marokkaanse cannabisindustrie, waaronder 150 uit Israël.

Dat meldt dagblad Assabah. Hoewel de afgevaardigden nog maar net begonnen zijn met het haalbaarheidsonderzoek van het wetsvoorstel voor de legalisering van cannabis, hebben verschillende partijen interesse getoond in Marokkaanse mediwiet.

De lijst met geïnteresseerde ondernemingen bestaat voornamelijk uit bedrijven die gespecialiseerd zijn in de farmaceutische en cosmetische industrie.

Legalisering

Marokko keurde op 11 maart het wetsvoorstel voor cannabislegalisering goed. Het Noord-Afrikaanse land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.



Voor het ministerie is het legale gebruik van cannabis ook bedoeld om de negatieve repercussies te verminderen die worden veroorzaakt door de verspreiding van illegale teelt. Ook zal de legalisering helpen om de destructieve effecten op het milieu met betrekking tot ontbossing te verminderen.

De export van cannabis voor medicinaal gebruik zal zich voornamelijk focussen op de Europese markt. De verwachting is gebaseerd op trendvoorspellingen in de consumptie van medicinale wiet, evenals het huidige exportvolume. Daarnaast zorgt de nabijheid van het Europese continent voor logistieke voordelen.



Medische en industriële toepassing

Het medische gebruik van cannabis is wijdverbreid en dateert uit de 9e eeuw. Het werd in de 11e eeuw door Ibn Sina (Avicenna) aangehaald in de Al-Qanun fi al-Tibb (Canon van de geneeskunde) vanwege de vele anesthetische deugden. Momenteel wordt cannabis gebruikt bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer, evenals bij ontstekings- en auto-immuunziekten, maar ook bij inflammatoire darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn.

Wetenschappelijke gemeenschappen in landen die cannabis hebben gelegaliseerd beschouwen het middel als effectief bij de behandeling van epilepsie, maar ook bij het verminderen van pijn in verband met aids, kanker en chemotherapie.



Door de antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen wordt CBD gebruikt bij de vervaardiging van cosmetica voor huidverzorging. Ook in Marokko worden verschillende esthetische lotions op basis van de plant verkocht in apotheken en winkels, maar ook via het internet. Veelal worden de producten geïmporteerd uit het buitenland.

Cannabis kent ook industriële toepassingen. Hennep maakt het mogelijk om bouwmaterialen te maken door middel van beton en hennepverf, evenals geluids- en thermische isolatiematerialen. Het wordt ook gebruikt in kantoorbenodigdheden-, textiel-, auto- en voedingsindustrie.



Economisch vooruitzicht

De export van medicinale cannabis kan tegen het jaar 2028 zorgen voor een jaarlijkse inkomstenstroom van 4,2 miljard DH (€ 392 miljoen) tot 6,3 miljard DH (€ 706 miljoen) als Marokko een Europees marktaandeel weet te realiseren van 10 procent in het meest pessimistische scenario tot 15 procent in het meest optimistische vooruitzicht.

In Marokko zijn meer dan 400.000 mensen betrokken bij de teelt van cannabis, dat komt neer op ongeveer 60.000 gezinnen die financieel afhankelijk zijn van de cannabisteelt. Het verschil in inkomen varieert aanzienlijk en hangt af van de kwaliteit van de gewassen en de kwaliteit van het land. Inkomens kunnen variëren van 16.000DH (€ 1.495) per hectare op zuiver land en 75.000 DH (€ 7.000) per hectare in vruchtbaar geïrrigeerd land.



Volgens het ministerie kan het jaarlijks netto-inkomen per hectare oplopen tot 110.000 DH (€ 10.270), een toename van 40 procent ten opzichte van de huidige cijfers.

Volgens het onderzoek is het totale jaarinkomen van de cannabisteelt gedaald van €500 miljoen in het jaar 2000 naar circa €325 miljoen. Slechts drie procent daarvan komt terecht bij de clandestiene boeren, een aanzienlijk lager aandeel dan het aandeel dat boeren ontvangen in de legale cannabisteelt (12 procent).

