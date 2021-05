Marokko: 6 procent van alle voltrokken huwelijken in 2020 betreft minderjarigen

Het aantal huwelijksvoltrekkingen onder minderjarigen neemt al jaren af, maar voldoen nog niet aan de verwachtingen

Dat zei de Minister van Justitie Mohamed Benabdelkader eerder deze week tijdens een nationaal seminar gewijd aan de presentatie van cijfers omtrent geweld tegen vrouwen.

Het aantal huwelijksvoltrekkingen onder minderjarigen is gedaald van 33.489 in 2014 naar 20.738 gevallen in 2019. In coronajaar 2020 werden 'slechts' 12.600 huwelijken gesloten waarbij een minderjarige betrokken was, dat is 6,48 procent van het totaal aantal afgesloten huwelijkscontracten. Het relatief lage aantal in 2020 schetst wellicht een vertekend beeld, door de coronamaatregelen werd er minder getrouwd.

Ook betekent de dalende trend in het aantal voltrokken huwelijken met minderjarigen niet dat de vraag is afgenomen. Statistieken geven aan dat rechtbanken in het hele land een toename registreren van machtigingsverzoeken voor het huwelijk van minderjarigen. Het fenomeen heeft grote impact op de rechten van het minderjarige kind, liet de Officier van Justitie Moulay El Hassan Daki in april weten.



Net als in veel andere landen moet voor het huwelijk van een minderjarige toestemming worden gevraagd van de rechtbank. Na de ouders te hebben gehoord wordt vaak gekozen voor medisch of een sociaal onderzoek om te beslissen in het voordeel van het belang van het kind.

Sinds de afkondiging van de Moudawana-wetgeving (Familiewet) schenkt het Ministerie van Justitie meer aandacht aan huwelijken waarbij minderjarigen betrokken zijn; er wordt steeds minder vaak toestemming gegeven.



Na de implementatie van de familiewet hebben tussen 2004 en 2020 verschillende indicatoren positieve cijfers laten zien die volgens de justitieminister de omvang van de geleverde inspanningen weerspiegelen, maar tegelijkertijd ook de gebreken aan het licht brengen.

Zo is het aantal huwelijkscontracten aanzienlijk toegenomen, van 236.574 in 2004 tot een totaal van 275.477 in 2019. Aan de andere kant nam het aantal echtscheidingen gestaag toe, van 7.213 in 2004 naar 55.470 in 2019.



Benabdelkader benadrukt dat zijn ministerie veel belang heeft gehecht aan de ontwikkeling van het familiesolidariteitsfonds en het uitbreiden van de kring van begunstigden. Het fonds vergoedt juridische procedures en is bedoeld voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en vrouwenrechtenschendingen.

De bedragen die door het fonds werden uitgekeerd vertoonden een aanzienlijke stijging, van 2,5 miljoen DH (€ 232.000) in 2012 naar 130 miljoen DH (€ 12,1 miljoen) eind 2020.



