Spanje mikt op forse uitbreiding tolwegen

De regering in Spanje overweegt een grootschalige introductie van tolsystemen op de snelwegen in het land

Dat melden Spaanse media deze week. Weggebruikers kunnen daarnaast op den duur ook gaan betalen voor het gebruiken van belangrijke tweebaanswegen.

Volgens dagblad El País zint de Spaanse regering op een proef waarbij er eerst tol gaat gelden voor de 12.000 kilometer aan nationale snelwegen. In een tweede fase zouden automobilisten ook moeten betalen voor het gebruik van de 14.000 kilometer aan nationale hoofdwegen die tweebaans zijn. Het gaat in beide gevallen om populaire routes.

Madrid rechtvaardigt de tolheffing door te wijzen op stijgende onderhoudskosten. Het hoofdsnelwegennet alleen al kost elk jaar €1,2 miljard.



Op dit moment geven automobilisten in Spanje veel minder uit aan tol dan in andere EU-landen. Schattingen suggereren dat Spanjaarden 76 procent goedkoper uit zijn dan in buurlanden Frankrijk of Italië. De trend was de afgelopen jaren om nog minder tol te gaan heffen, zodra concessies van tolwegenexploitanten zoals Abertis af zouden lopen.

Economisch herstelplan coronavirus

Het regeringsplan voorziet in een forse uitbreiding van het tolwegennet die in 2024 in moeten gaan. De regering van premier Pedro Sánchez verwacht dat tegen die tijd de coronacrisis en de daaraan gerelateerde economische problemen achter de rug zijn.



De tolplannen houden verband met het coronaherstelplan, dat Spanje vorige week heeft ingediend bij de Europese Commissie. Spanje kan zo'n €140 miljard aan leningen en subsidies uit het Europese coronaherstelfonds putten. Het Zuid-Europese land wil in eerste instantie alleen subsidies claimen, maar sluit latere leningen niet uit.

Betalen naar verbruik

Madrid bestudeert volgens Spaanse media nog wel manieren om weggebruikers op tweebaanswegen te vrijwaren van tolbetaling. Daarbij gaat het om vracht-, busverkeer en woon-werkverkeer. Doorgaand verkeer en toeristen zouden wel moeten betalen.

De Spaanse minister José Luis Ábalos van transport zei eerder dat de toltarieven lager zullen blijven dan toen bedrijven zoals Abertis de tolwegen beheerden. Spanje wil echter naar een systeem waarbij de 'gebruiker en vervuiler betaalt'.

