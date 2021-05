Europese landen verzoeken Israël nederzettingsbesluit terug te draaien

Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben Israël opgeroepen een ​​einde te maken aan het uitbreidingsbeleid van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden

De gezamenlijke verklaring riep de Israëlische regering op om haar besluit om de bouwuitbreidingen van 540 nederzettingen-eenheden in het Har Homa E-gebied van de bezette Westelijke Jordaanoever, terug te draaien en haar beleid van uitbreiding van nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden in zijn geheel te staken.

"Nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en bedreigen de vooruitzichten voor een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict", luidt de verklaring.

Indien geïmplementeerd zal het nederzettingsbesluit verdere schade toebrengen aan de vooruitzichten voor een levensvatbare Palestijnse staat, met Jeruzalem als de hoofdstad van zowel Israël als een Palestijnse staat.



De zet, naast de ontwikkeling van nederzettingen in Givat HaMatos en de aanhoudende uitzettingen in Oost-Jeruzalem, inclusief Sheikh Jarrah, ondermijnt ook de inspanningen om het vertrouwen tussen de partijen te herstellen, na de positieve hervatting van de Israëlisch-Palestijnse samenwerking.

"We roepen beide partijen op om af te zien van enige eenzijdige actie en een geloofwaardige en zinvolle dialoog te hervatten, om de inspanningen voor de tweestatenoplossing en een einde aan het conflict te bevorderen", leest de verklaring.



Sheikh Jarrah protesteert

Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn woensdag minstens vier Palestijnen gewond geraakt door de Israëlische politie tijdens een solidariteitsdemonstratie met inwoners van de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem. Demonstranten protesteerden tegen het plan van de Israëlische regering om gezinnen uit hun huizen te dwingen.

Het Israëlische Centrale Gerechtshof in Oost-Jeruzalem keurde een besluit goed om vanaf begin dit jaar zeven Palestijnse families uit hun huizen te zetten ten gunste van Israëlische kolonisten.



Sinds 1956 wonen in totaal 37 Palestijnse gezinnen in 27 woningen in de buurt. Illegale joodse kolonisten hebben meermaals geprobeerd de gezinnen te op gewelddadige wijze te verjagen.

De Israëlische kolonisten voelen zich daarin gerechtvaardigd op basis van een wet die in 1970 door het Israëlische parlement werd goedgekeurd.



© MAROKKO.NL 2021