Andalusië opent aanstaande zondag grenzen

De noodtoestand in het Spaanse Andalusië wordt aanstaande zondag opgeheven.

Ook gaan vanaf dat moment de grenzen van de autonome regio weer open en komt de avondklok te vervallen. De versoepelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zullen zes weken in beslag nemen.

De eerste fase (van in totaal drie) treedt aanstaande zondag 9 mei in werking en duurt naar verwachting tot 31 mei. De duur van elke fase hangt af van de voortgang van de vaccinatiecampagne en de regionale epidemiologische situatie. Volgens de regionale president Juanma Moreno zal het normale leven op 21 juni weer kunnen worden hervat.

Tijdens deze eerste fase wordt de avondklok opgeheven en mag er weer vrij worden gereisd, op voorwaarde dat aangrenzende regio's Murcia en Castillië-La Mancha ook de grenzen openen. Andalusiërs kunnen in ieder geval weer naar Portugal, dat sinds 1 mei de buitengrenzen heeft opengesteld.



De autoriteiten zullen wekelijks een update geven over de actuele virusincidentie, op basis waarvan besloten wordt tot verdere aanscherping of versoepelingen.

Horeca

In de eerste twee fases worden vooral versoepelingen ingevoerd die betrekking hebben op de horeca, evenementen en bijeenkomsten. Café's en restaurants in Andalusië mogen open blijven tot middernacht, ondanks het verdwijnen van de avondklok. Ook geldt er een maximum capaciteit; 8 gasten voor binnenruimtes en 10 op het terras. Nachtclubs mogen open blijven tot 2.00 uur.



Voor andere sociale bijeenkomsten gelden dezelfde restricties wat betreft de capaciteit. In grotere zalen geldt een maximum aantal personen van 300 in binnenruimtes en 500 in buitenruimtes.

Mondkapjes en sociale afstand

Voorlopig blijven mondkapjes verplicht in alle publieke ruimtes in Andalusië, zowel binnen als buiten. Verder moet de sociale afstand van 1,5 meter in acht worden genomen.



Voor het strand of zwembad geldt geen tijdsbeperking meer, je mag zelf beslissen hoeveel tijd je op strand of zwembad spendeert. Net als vorige zomer komt er een plan om de veilige afstand tussen personen te kunnen garanderen.

Fase 3: terug naar normaal

De derde fase van de versoepelingen in Andalusië moet er voor zorgen dat het normale leven weer kan worden hervat. De bedoeling is dat deze fase op 21 juni ingaat op voorwaarde dat 70 procent van de bevolking in Andalusië minstens één dosis van het coronavaccin heeft ontvangen, of 40 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd.

De autoriteiten zullen de grenzen sluiten van gemeenten met meer dan 5.000 inwoners waar het aantal besmettingen hoger is dan 1.000 gevallen per 100.000 inwoners. In deze gevallen worden ook alle niet-essentiële activiteiten gesloten.

© MAROKKO.NL 2021