Spaane rechtbank: Polisario-president Ghali 1 juni voor de rechter

De Polisario-leider Brahim Ghali moet op 1 juni voor de Spaanse rechtbank verschijnen.

Dat meldt de woordvoerder van het Spaanse Hooggerechtshof vrijdag, meldt persbureau AFP. Daarmee komt een eind aan de onduidelijkheid die al een week heerst.

Verwacht wordt dat de separatistenleider zal worden gehoord over de aantijgen van folteringen. De klacht werd ingediend door Fadel Barika, een overloper van het Polisario-Front en houder van de Spaanse nationaliteit. De datum van het verhoor kan worden uitgesteld als Ghali te zijner tijd nog niet is hersteld van zijn coronabesmetting.

De Polisario-leider werd eind april door de Spaanse autoriteiten verwelkomd voor behandeling aan een medische aandoening. Ghali wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara. Naar verluidt heeft Algiers met Madrid onderhandeld dat Ghali niet zou worden gearresteerd. Het "oneerlijke" onderonsje is tegen het zere been van Rabat, die betichten Spanje van disloyaliteit.



Advocaten van de slachtoffers van Ghali hebben een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast heeft een internationale mensenrechtenorganisatie Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender op te pakken. Meerdere slachtoffers van het Polisario-Front hebben zich vorige week verzameld voor de ingang van het ziekenhuis in Noord-Spanje waar Brahim Ghali vermoedelijk werd behandeld.

Eerder werd gemeld dat Ghali woensdag 5 mei voor de rechtbank moest verschijnen, dat bericht werd daarna ontkend door de rechtbank. Naar verluidt was er onduidelijkheid ontstaan nadat de rechtbank de politie had opgedragen de locatie van de separatistenleider in Spanje te verifiëren.



De Spaanse politie heeft inmiddels de identiteit geverifieerd van de persoon die met een andere identiteit werd opgenomen in een ziekenhuis in Logroño en bevestigde dat het inderdaad Ibrahim Ghali was.

Eerder was al bekend dat Ghali onder een andere naam werd opgenomen in het ziekenhuis, ook kwam hij onder een andere naam, met een Algerijnse diplomatiek paspoort, het Spaans grondgebied binnen.

