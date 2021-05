Studie: geen ernstiger ziekteverloop bij corona door ibuprofen

Het nemen van ontstekingsremmers zoals ibuprofen zorgt niet voor hogere risico's op ernstige symptomen of de dood bij een coronabesmetting, komt naar voren uit een nieuwe studie.

Het gaat om het meest omvangrijke onderzoek van zijn soort tot nu toe. Aan het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar was er bezorgdheid over de potentiële effecten van ontstekingsremmers die niet onder de steroïden vallen. Zulke medicijnen, ook bekend als NSAID's, worden voorgeschreven bij een veelheid van kwalen en aandoeningen. Onder de groep vallen naast ibuprofen ook ontstekingsremmende pijnstillers als diclofenac en naproxen.

In een studie die zaterdag is gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift Lancet Rheumatology, wordt geconcludeerd dat de bezorgdheid onterecht was. De medicijnen "zorgen niet voor een verergering van de sterfte of het ziekteverloop" bij Covid-19, aldus de auteurs. Zij bevelen aan dat artsen de NSAID's net als in het verleden blijven voorschrijven.

"Toen de pandemie een jaar geleden begon, moesten we er zeker van zijn dat deze veelgebruikte medicatie niet voor slechtere uitkomsten zou zorgen bij coronapatiënten", aldus hoofdauteur Ewen Harrison, hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh. "We hebben nu duidelijk bewijs dat NSAID's veilig zijn voor gebruik door patiënten met Covid-19, wat zowel behandelaars als patiënten gerust moet stellen zodat de medicijnen kunnen worden gebruikt zoals voor het begin van de pandemie."



Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van 72.000 coronapatiënten die tussen januari en augustus 2020 werden opgenomen in 255 ziekenhuizen in Engeland, Schotland en Wales. Van hen hadden 4211 patiënten voor de ziekenhuisopname NSAID's genomen.

Het verschil in sterfte tussen de mensen die de medicijnen wel hadden genomen en de mensen die dat niet hadden gedaan bleek verwaarloosbaar. Hetzelfde kan worden gezegd van het verschil bij ic-opnames, kunstmatige beademing of het nodig hebben van extra zuurstof.

© ANP 2021