Voor het eerst meer dan 4000 coronadoden in één etmaal in India

India heeft zaterdag een recordaantal coronadoden in de afgelopen 24 uur gemeld. Voor het eerst waren dat er meer dan 4000.

In totaal werden er in India in het afgelopen etmaal 4187 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Het totale dodental in India komt daarmee op 238.270 te staan, het twee na hoogste ter wereld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in India nam tussen vrijdag en zaterdag toe met 401.078 gevallen, een lichte daling ten opzichte van een dag eerder.

Het totale aantal besmettingen in het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners komt daarmee rond de 21,9 miljoen uit.

