Kroonprins Moulay Hassan viert 18e verjaardag

De oudste zoon van Koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma is vandaag 18 jaar geworden

Als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus zullen er geen openbare vieringen plaatsvinden. Desalniettemin wensen we de jonge prins een vreugdevolle verjaardag en een gelukkig jaar.

Kroonprins Moulay Hassan heeft vorig jaar zijn middelbare schoolopleiding afgerond en heeft "zeer goed" gepresteerd op zijn baccalaureaat voor 'Economische en Sociale Wetenschappen'.

Deze feestelijke dag is tevens een gelegenheid om stil te staan bij een aantal noemenswaardige activiteiten van de kroonprins, die naarmate hij ouder wordt steeds vaker moet opdraven voor formele bijeenkomsten en plechtigheden.



Mausoleum Rabat

Prins Hassan verscheen vorig jaar met zijn vader koning Mohammed VI en zijn oom prins Moulay Rachid op de herdenking van zijn overlijden overgrootvader Mohammed V in het mausoleum in Rabat.

Inauguratie Japanse keizer

De kroonprins was in oktober 2019 aanwezig bij de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito.



Begrafenis Jacques Chirac

Hij was in september 2019 namens zijn vader aanwezig op de begrafenis van oud-president Jacques Chirac. Koning Mohammed VI was van plan de plechtigheid bij te wonen maar moest om gezondheidsredenen op het laatste moment afzeggen. De vorst leed aan acute bronchitis en moet een paar dagen rust nemen.

Lunch Elysée paleis

Op dezelfde dag nam de kroonprins in het Elysée-paleis deel aan de lunch die werd aangeboden door de Franse president Emmanuel Macron, ter ere van de staatshoofden en regeringsleiders die aanwezig waren bij de begrafenis van wijlen president Jacques Chirac.



Inauguratieceremonie Stichting Abu Bakr El Kadiri

Op 29 april 2019 was de prins op het hoofdkantoor van de Stichting Abu Bakr El Kadiri voor de inauguratieceremonie van de stichting. De stichting heeft als doel het versterken van het gevoel van patriottisme bij jonge Marokkanen.

Opening landbouwtentoonstelling

Op 16 april 2019 zat de prins in Sahrij Souani in Meknes de opening voor van de 14e editie van de Internationale Landbouwtentoonstelling in Marokko (SIAM-2019), die plaatsvond van 16 tot 21 april.



Ontvangst Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle

Op 23 februari 2019 ontving de prins, in het paleis in Rabat, Prins Harry van Engeland, Hertog van Sussex en zijn vrouw Prinses Meghan Markle, Hertogin van Sussex, die een bezoek bracht aan het Koninkrijk.

Begrafenis graaf van Parijs

Op 2 februari 2019 vertegenwoordigde de prins Zijne Majesteit Koning Mohammed VI bij de begrafenis van de graaf van Parijs, Henri d'Orléans, die plaatsvond in de Koninklijke Kapel van Saint Louis in Dreux (80 km van Parijs).



Royal Equestrian Sports Complex

Op 16 december 2018 was de prins voorzitter van het Royal Equestrian Sports Complex in Tbourida van Dar Es Salaam in Rabat, de finale van de zesde editie van de Coupe du Trône des clubs.

Begrafenis dichter Ali Skalli Hussaini

Op 6 november 2018 was de prins aanwezig bij de begrafenis van de dichter Ali Skalli Hussaini, tevens auteur van de woorden van het volkslied, die stierf op 86-jarige leeftijd.



Jumping Grand Prix van Koning Mohammed VI in El Jadida

Op 21 oktober 2018 was de prins voorzitter van de Jumping Grand Prix van Koning Mohammed VI in El Jadida. Dit was de 3e en laatste etappe van de 9e Koninklijke Tour van Marokko, een vierdaagse internationale competitie van de 11e editie van de Salon du Cheval

Jumping Competitive Contest aan de Temara Royal Cavalry School

Op 23 september 2018 was de prins aanwezig bij de uitreiking van de Grand Prix van Koning Mohammed VI van de Jumping Competitive Contest aan de Temara Royal Cavalry School.

