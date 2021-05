Marokko breidt vaccinatiecampagne uit

Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers, 55-plussers en chronisch zieken begint vandaag ook de vaccinatie van burgers van 50 tot 55 jaar.

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. De start van de nieuwe fase van de vaccinatiecampagne komt nog geen twee weken nadat de vorige fase werd aangekondigd.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Zorgautoriteiten zullen een lijst van nieuwe gegadigden opstellen op basis van informatie die wordt verstrekt door zorgorganisaties zoals het Nationaal Fonds voor Maatschappelijke Welzijnsorganisaties (CNOPS), het sociale zekerheidsfonds CNSS en zorgverzekeringsplan RAMED.



De inenting van de nieuw aangekondigde categorieën zal parallel plaatsvinden met die van de gegadigden uit de lopende fases van de vaccinatiecampagne.

Marokko verwacht in de loop van volgende week nieuwe leveringen van in totaal twee miljoen vaccins van het Chinese Sinopharm. Marokko heeft tot dusver 9,8 miljoen vaccins ontvangen. Het land heeft in totaal 66 miljoen doses van drie verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm, 25 miljoen van AstraZeneca en een miljoen van het Russische Sputnik-V.



Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn zo'n 4,39 miljoen mensen volledig gevaccineerd, dat is ongeveer 17 procent van de beoogde vaccinatiegraad van 25 miljoen.

Door de vaccinatiecampagne is een neerwaartse curve in het sterftecijfer te zien. "Ondanks dat het aantal besmettingsgevallen en het aantal gevallen op de intensive care toenam, neemt het aantal sterfgevallen af", zei Moulay Said Affif van het vaccinatie-comité van het zorgministerie vorige maand. "De toediening van het vaccin heeft daar alles mee te maken", voegde hij toe.

