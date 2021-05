Socialemedia-bedrijven verwijderen berichten over Israëlische razzia in Jeruzalem

Facebook, Instagram en Twitter censureren en verwijderen berichten en hashtags die gerelateerd zijn aan de Israëlische agressie in bezet Jeruzalem

"Instagram en moederbedrijf Facebook, hebben de afgelopen dag berichten over Sheikh Jarrah gecensureerd", dat meldt de onafhankelijke website Mondoweiss. Het platform is gewijd aan het informeren van lezers over de ontwikkelingen in Israël, Palestina en aanverwant Amerikaans buitenlands beleid.

Gebruikers op Twitter bekritiseren massaal de werkwijze van socialemedia-giganten waarbij inhoud met betrekking tot Sheikh Jarrah wordt gecensureerd.

"Twitter bestrijdt Palestijnse berichten die de misdaad blootleggen van het verdrijven van Palestijnen uit de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem", meldt NewPress. De nieuwsdienst meldt dat haar Engelse Twitter-account is geblokkeerd.



Honderden berichten met de hashtag #SaveSheikhJarrah op Twitter en Instagram zijn verwijderd, waardoor berichtgeving over wat er gaande is in Palestina worden gecensureerd. Kolonist en loco-burgemeester van het bezette Jeruzalem Aryeh King werd gefilmd toen hij Muhammad Abu Hummus, een Palestijnse activist uit Oost-Jeruzalem, vertelde dat het "jammer" was dat hij geen kogel door zijn hoofd kreeg. De beelden zijn verwijderd.

Protesten tegen Israëlische kolonisatiedrang

Palestijnen in Jeruzalem hebben de afgelopen dagen geprotesteerd uit solidariteit met inwoners van Sheikh Jarrah. De protesten hebben geleidt tot harde optredens van Israëlische bezettingstroepen.



De protesten begonnen nadat het Israëlische Gerechtshof in Oost-Jeruzalem begin 2021 een besluit goedkeurde om zeven Palestijnse families uit hun huizen te zetten ten gunste van Israëlische kolonisten.

Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen dat het moet voorkomen dat Palestijnse families uit hun huis worden gezet ten gunste van Joodse kolonisten. "We zijn zeer bezorgd over de verhoogde spanningen in Jeruzalem", zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.



Vrijdagavond liep het aantal Palestijnse gewonden op tot 205 bij Israëlische aanvallen op de Al-Aqsa-moskee, de Damascuspoort van de oude stad en de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. De politie viel moskeegangers aan in de Al-Aqsa-moskee terwijl de moslims bezig waren met het verrichten van de nachtelijke taraweeh-gebeden.

De Israëlische politie probeerde de moskeegangers met flitsgranaten en gasbommen uit elkaar te drijven in het Haram al-Sharif-gebied van de Al-Aqsa-moskee.



De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plek ter wereld voor moslims. Joden noemen het gebied de Tempelberg en beweren dat het gebied in de oudheid de plaats was van twee Joodse tempels.

Israël bezette Oost-Jeruzalem, waar Al-Aqsa zich bevindt, tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967. Israël annexeerde de hele stad in 1980, de annexatie werd nooit erkend door de internationale gemeenschap.

© Anadolu/Marokko.nl/ANP 2021