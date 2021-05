Marokko: met ingang van vandaag 10-daagse quarantaineplicht voor gestrande Marokkanen

Marokko heeft nieuwe voorwaarden gesteld voor Marokkanen die in het buitenland gestrand zijn geraakt en terugkeren naar Marokko.

Reizigers uit zo'n vijftig landen moeten voortaan bij aankomst in thuisland Marokko voor 10 dagen in quarantaine, dat meldt de burgerluchtvaartautoriteit DGAC zaterdag in een verklaring.

De maatregel gaat per direct in en heeft betrekking op repatriëringsvluchten uit landen waarvan het vliegverkeer momenteel is opgeschort. De autoriteiten hebben zes hotels aangewezen waar de 10-daagse quarantaine in moet worden doorgebracht.

Marokko heeft momenteel de vluchten met 54 landen opgeschort als onderdeel van de proactieve maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.



Het Noord-Afrikaanse land heeft deze week de opschorting van vluchten naar 41 landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje verlengd tot 10 juni.

Het vliegverbod en de nieuwe inreisvoorwaarden gelden momenteel voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Turkije, Tunesië, Albanië, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Mali, Ghana, Democratische Republiek Congo, Guinee-Conakry, Libië, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Kameroen, Kroatië, Mozambique, Polen, Noorwegen, Finland, Griekenland, Libanon, Koeweit, Algerije, Egypte, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Oekraïne, Tsjechië, Australië, Ierland, Brazilië, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken.



Passagiers die door de nieuwe inreisvoorwaarden worden getroffen zijn tevens verplicht om vóór vertrek te beschikken over een ingevulde coronaverklaring en een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur).

Ook moet men kunnen aantonen in Marokko woonachtig te zijn of toestemming hebben van lokale autoriteiten (of Binnenlandse Zaken). Ten slotte moeten reizigers beschikken over een (bevestigd/betaald) reserveringsbewijs voor één van de volgende hotels; Atlas-hotel (Noauceur), Onomo-hotels (Boulevard Al Massira of Nouaceur), Ibis-hotels (Casa-haven, boulevard Abdelmoumen), Delta Atlas-hotel (boulevard Mohammed V).

