Vele tientallen gewonden bij nieuwe protesten in Jeruzalem

Het aantal Palestijnen dat gewond is geraakt bij nieuwe schermutselingen in Jeruzalem is volgens de Palestijnse Rode Halve Maan opgelopen tot negentig.

Eerder sprak de organisatie over 53 gewonden. Volgens de reddingswerkers liepen de meeste slachtoffers verwondingen op door rubberen kogels en flitsgranaten.

De Israëlische politie zette in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem het waterkanon in om betogende Palestijnen uiteen te drijven. De autoriteiten probeerden zaterdagavond nieuwe ongeregeldheden te voorkomen na de gewelddadige aanval van Israëlische bezettingstroepen op biddende Palestijnen bij de Al-Aqsa-moskee in de stad.

Daarbij raakten ruim tweehonderd Palestijnen gewond. In een reactie op het optreden van de Israëlische politie noemde de Turkse president Erdogan Israël een "wrede terroristische staat."



Het zogeheten Midden-Oosten-kwartet, dat de Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie omvat, zegt zich grote zorgen te maken over het oplaaiende geweld. De gezanten van het kwartet "uiten hun diepe bezorgdheid over de dagelijkse botsingen en het geweld in Oost-Jeruzalem", zei de groep in een verklaring.

Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen dat het moet voorkomen dat Palestijnse families uit hun huis worden gezet ten gunste van Joodse kolonisten. "We zijn zeer bezorgd over de verhoogde spanningen in Jeruzalem", zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.



"We roepen de Israëlische autoriteiten op om terughoudendheid te betrachten en maatregelen te vermijden die de situatie tijdens deze periode van islamitische heilige dagen verder zou kunnen laten escaleren."

Een oorzaak van het Israëlisch geweld zijn de Palestijnse protesten tegen de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten volgens de bezettende macht plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien.



Sinds 1956 wonen in totaal 37 Palestijnse gezinnen in 27 woningen in de buurt. Illegale joodse kolonisten hebben meermaals geprobeerd de gezinnen op gewelddadige wijze te verjagen.

De Israëlische kolonisten voelen zich daarin gerechtvaardigd op basis van een wet die in 1970 door het Israëlische parlement werd goedgekeurd.

