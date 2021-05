Spanjaarden feesten op straat bij einde avondklok

buitenland 9 mei 13:02

In Spanje is in de nacht van zaterdag op zondag in meerdere delen van het land het einde van de avondklok gevierd. Om middernacht kwam de maatregel in dertien Spaanse regio's ten einde.

Alleen op de Canarische Eilanden, op de Balearen, in Navarra en in Valencia blijft de avondklok nog van kracht. In de gebieden waar de klok is afgeschaft werd op straten en stranden uitgebreid feestgevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen zaterdagavond voornamelijk jongeren samen op de Puerta del Sol waar zij applaudisseerden toen de klok van de Real Casa de Correos, het regeringsgebouw van de regio Madrid, middernacht sloeg. Wel moesten horecagelegenheden in de stad na 0.00 uur de deuren sluiten. In Barcelona moesten inwoners zich nog twee uur lang aan de avondklok houden, die daar om 22.00 uur begon. De politie moest nog wel ingezet worden om de maatregel te handhaven totdat de avondklok om middernacht ten einde kwam. Na 0.00 uur was het aan de agenten om feestvierders eraan te herinneren dat alcohol nuttigen op straat nog wel verboden is.

Dansen en knuffelen

Veel mensen droegen nog wel mondkapjes maar onderling werd nauwelijks afstand gehouden terwijl Spanjaarden samen dansten, zongen en knuffelden. Spanje telt momenteel ruim 3,6 miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus en bijna 79.000 sterfgevallen. Doordat de besmettingscijfers dalen en het vaccinatieprogramma goed verloopt, werd besloten dat de avondklok beëindigd kon worden.