Spaanse buitenlandminister 'weigert' te reageren op 'dreigementen Marokko'

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya weigert te reageren op "dreigementen" van haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita

"Ik heb niets toe te voegen aan wat ik al heb gezegd over dit onderwerp", zei Gonzalez Laya in een verklaring vanuit Paraguay waar ze momenteel een werkbezoek aflegt.

De Spaanse bewindsvrouw reageert daarmee op de meest recente verklaringen van minister Bourita over de Spaanse verwelkoming van Polisario-leider Brahim Ghali. De separatistenleider wordt in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen maar werd eind april met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een Spaans ziekenhuis.

Het Spaanse besluit is tegen het zere been van Rabat, die Madrid vorige week betichtte van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap" met buurland Marokko.

Volgens Bourita heeft Madrid vooraf niets laten weten aan Rabat en moest de Marokkaanse regering het nieuws over de verwelkoming van de gezochte mensenrechtenschender via de pers vernemen.



Spanje reageerde begin deze week door te verklaren Marokko wel degelijk "tijdig" te hebben ingelicht. "We hebben Marokko de juiste uitleg gegeven over de omstandigheden die ons ertoe brachten Ghali om strikt humanitaire redenen in Spanje te verwelkomen", verklaarde Gonzalez Laya. "Wanneer deze humanitaire redenen eindigen, zal meneer Ghali uiteraard Spanje verlaten", voegde ze eraan toe.

In een persbericht van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag stond dat Rabat niet is overtuigd door de verklaringen van Madrid. De Marokkaanse regering zegt niet te geloven in de "humanitaire overwegingen" die minister Gonzales Laya aanhaalde als verklaring voor de Spaanse verwelkoming van Ghali.

Volgens Bourita behoudt Marokko het recht om "zelf conclusies" te trekken als gevolg van de Spaanse onverschilligheid in de kwestie Ghali.

