Algerijnse president beveelt onmiddelijke beëindiging samenwerkingscontracten met Marokkaanse bedrijven

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft het bevel gegeven om alle samenwerkingsovereenkomsten met Marokkaanse ondernemingen te beëindigen.

Het bevel is bedoeld voor bedrijven die "dicht bij de vijand van Algerije staan", luidt het presidentiële bevel. Tebboune heeft zijn minister van Financiën opgedragen de dividenduitkeringen die aan de samenwerkingscontracten zijn gekoppeld, stop te zetten.

Het bevel van het staatshoofd betreft met name de Algerijnse verzekeringsmaatschappijen, nuts-, en telecommunicatiebedrijven, met name telecomonderneming Djezzy, die voor 51% in handen is van de Algerijnse staat.

Op dreigende toon waarschuwde de Algerijnse president dat elke niet-naleving van zijn bevelen zal worden afgehandeld "in overeenstemming met de geldende wetgeving".



De president eist dat Algerijnse bedrijven "verantwoordelijkheid en omzichtigheid" tonen in hun betrekkingen met buitenlandse partners, en dat ze onder alle omstandigheden "de superieure belangen van de staat dienen".

Tebboune is van mening dat een aantal overeenkomsten "zonder overleg zijn gesloten" en dat deze mogelijk kunnen resulteren in het lekken van gevoelige informatie aan "buitenlandse entiteiten die de vitale belangen van zijn land kunnen schaden".

