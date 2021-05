Marokko veroordeelt 'onaanvaardbare Israëlische schendingen' in Jeruzalem

Marokko veroordeelde zondag het Israëlische geweld in het bezette Oost-Jeruzalem en omschreef deze als "onaanvaardbaar".

In een verklaring roept het Marokkaanse Ministerie van buitenlandse Zaken op tot dialoog en respect voor de rechten van de Palestijnen.

De verklaring komt in de nasleep van het Israëlische geweld tegen Palestijnen die in Jeruzalem demonstreren tegen de uitzettingsplannen van de Israëlische autoriteiten. De Palestijnse bewoners moeten volgens de bezettende macht plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Honderden Palestijnen zijn afgelopen weekend gewond geraakt na optredens van de Israëlische militaire politie. "Deze schendingen [in Jeruzalem] zijn een onaanvaardbare daad die de spanning zal vergroten", meldt het Marokkaanse buitenlandministerie in de verklaring.



"Het koninkrijk [Marokko] volgt met grote bezorgdheid de terugkerende gewelddadige gebeurtenissen in Al-Quds Al-Sharif en de Al-Aqsa-moskee, en de bestorming van zijn binnenplaatsen en de intimidatie van zijn vreedzame aanbidders tijdens de maand Ramadan", voegde de verklaring toe.

Het Marokkaanse ministerie riep op tot "prioriteitstelling van dialoog en respect voor andermans rechten" en waarschuwt dat "eenzijdige maatregelen niet de oplossing zijn." Het benadrukte ook de noodzaak om de speciale status van Jeruzalem te behouden en het islamitische karakter van de stad en de heiligheid van de Al-Aqsa-moskee te beschermen.



Palestijnen hebben uit solidariteit met de inwoners van de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem geprotesteerd tegen de Israëlische plannen om Palestijnen in het district uit hun huizen te verdrijven en over te dragen aan nederzettingenverenigingen.

Het zogeheten Midden-Oosten-kwartet, dat de Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie omvat, zegt zich grote zorgen te maken over het oplaaiende geweld. De gezanten van het kwartet "uiten hun diepe bezorgdheid over de dagelijkse botsingen en het geweld in Oost-Jeruzalem", zei de groep in een verklaring. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien.



Zitting hooggerechtshof

Israël heeft Oost-Jeruzalem in 1980 geannexeerd en voert bevolkingspolitiek die het aantal Arabieren moet beperken, vooral door het opwerpen van administratieve hindernissen voor de Arabieren die er weinig rechten hebben, hetgeen bewijst het bestaan ​​van een aparte wet voor Joden en Palestijnen, zoals onlangs aangevoerd door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

De internationale gemeenschap erkent de Israëlische annexaties van Palestijnse gebieden niet. Er wonen naar schatting nog 300.000 Arabieren of Palestijnen in het bezette Jeruzalem. Ze hebben er een kwetsbare verblijfsstatus en worden niet als staatsburger erkend.

Het Israëlische hooggerechtshof heeft een zitting over de uitzettingen in Sheikh Jarrah die maandag zou zijn, voor onbepaalde tijd uitgesteld.

