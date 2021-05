Weer Turkse buitenlandminister in Riyad sinds moord op journalist

Voor het eerst sinds de moord op een Saoedische journalist in een Saoedisch consulaat in Istanbul is een Turkse buitenlandminister in Saoedi-Arabië op bezoek gegaan.

Jamal Khashoggi werd begin oktober 2018 vermoord door een Saoedisch doodseskader, waarvan door het westen wordt beweert dat het handelde in opdracht van de feitelijke machthebber in Riyad, kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud. In Turkije zijn 26 Saoediërs aangeklaagd in een proces dat afgelopen zomer in Istanbul is begonnen.

Minister Mavlüt Cavusoglu is de eerste Turkse topdiplomaat die het koninkrijk sinds 2017 aandoet. Hij vertrekt dinsdag weer en ontmoet onder anderen zijn Saoedische collega Faisal bin Farhan al-Saud. De twee bespreken onder meer de Israëlische aanvallen op de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem en de vervolging van het Palestijnse volk.

Turkije en Saoedi-Arabië hebben niet alleen wrijvingen over de moord op Khashoggi. Ze staan al geruime tijd tegen over elkaar in regionale conflicten zoals in de strijd in Syrië en in Libië. Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat de twee de wederzijdse betrekkingen willen gaan verbeteren.



Turkije heeft nauwelijks nog bondgenoten over in het Midden-Oosten en heeft pas de relatie weer de diplomatieke betrekkingen met Egypte aangehaald. President Erdogan is een fel tegenstander van de autoritaire Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi.

Cavusoglu en Farhan al-Saud bespreken waarschijnlijk ook de recente toenadering tussen Saoedi-Arabië en aartsrivaal Iran dat aan Turkije grenst.

© MAROKKO.NL 2021