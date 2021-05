RIVM: 5910 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt flink

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5910 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 5 april. Ook het gemiddelde duikt omlaag.

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen op het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.357 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 7051 per dag. Dat is het laagste cijfer sinds 2 mei, maar toen was er sprake van een storing. In de week tot aan zondag werden gemiddeld meer dan 7500 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Volgens het RIVM is nu geen sprake van een technische storing.

Sterfgevallen

In Amsterdam kregen 351 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam telde 242 positieve tests en Den Haag 182. Verder waren er 111 bevestigde besmettingen in de gemeente Utrecht en 84 in Tilburg.



Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 17. Dat is precies evenveel als vorige week maandag. Van zaterdag op zondag werden slechts vier sterfgevallen geregistreerd. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd bij het RIVM. Sterfgevallen uit het weekeinde worden doorgaans in de loop van maandag doorgegeven en zijn dan op dinsdag terug te zien in de cijfers van het RIVM.

Besmettingen

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,5 miljoen Nederlanders positief getest. Dat cijfer zal in de komende dagen boven de 1,6 miljoen uitkomen. Van 17.351 Nederlanders is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.



Amsterdam telt de meeste bevestigde besmettingen. In de hoofdstad zijn bijna 84.000 inwoners positief getest. In Rotterdam zijn bijna 73.000 mensen besmet geraakt. Den Haag ging afgelopen weekeinde als derde gemeente door de grens van 50.000 positieve tests.

Rotterdam heeft de meeste coronadoden. In de Maasstad zijn 934 mensen aan het virus overleden. Het Gelderse Rozendaal en het Friese Waddeneiland Vlieland zijn de enige gemeenten zonder sterfgevallen.

