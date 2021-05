Brand uitgebroken buitenruimte Al-Aqsa-moskee, Israëliërs juichen (video)

buitenland 10 mei 20:22

Een dikke rookwolk is te zien in de buitenruimte van de Al-Aqsa-moskee nadat een boom in vlammen opging.

De boom vloog maandagavond in brand maar werd snel geblust. Er is voor zover bekend geen schade aangericht aan de moskee, vertellen getuigen aan persbureau Reuters. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, getuigen melden dat het vermoedelijk het gevolg is van vuurwerk. Ondertussen gebruikt de Israëlische militaire politie flitsgranaten en rubberen kogels om een menigte Palestijnse gelovigen uiteen te drijven. Aan de andere kant van het terrein is een grote menigte Israëliërs te zien die het tafereel feestend aanschouwt.