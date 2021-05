Marokko en Turkije bespreken situatie Jeruzalem

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita sprak maandag met zijn Turkse ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu te midden van de voortdurende agressie van Israël tegen Palestijnen in Jeruzalem.

De ambtenaren bespraken de bijeenroeping van de commissie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), zeggen diplomatieke bronnen aan persbureau Anadolu.

Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten minstens 305 Palestijnen gewond nadat Israëlische troepen maandag de Al-Aqsa-moskee bestormden.

De aanval kwam terwijl Palestijnen in het bezette Oost-Jeruzalem zich schrap zetten voor de geplande jaarlijkse joods-nationalistische mars door de stad later op de dag. Israël viert maandag "Jeruzalemdag", een jaarlijkse feestdag waarbij zionisten stilstaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967.



Israëlische troepen zijn sinds vrijdag meedogenloos geweest in hun aanvallen op Palestijnen in het Al-Aqsa-complex en in de wijk Sheikh Jarrah.

De spanningen in het Sheikh Jarrah-gebied lopen sinds vorige week hoog op nadat Israëlische kolonisten binnenstroomden. Een Israëlische rechtbank had de uitzetting van Palestijnse families bevolen.



Palestijnen die protesteren uit solidariteit met de inwoners van Sheikh Jarrah zijn het doelwit van Israëlische bezettingstroepen.

Israël bezette Oost-Jeruzalem tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 en annexeerde de hele stad in 1980 - een stap die nooit is erkend door de internationale gemeenschap.

© MAROKKO.NL 2021