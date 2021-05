Vandaag eerste internationale Argan-dag

De Verenigde Naties (VN) heeft 10 mei uitgeroepen tot Internationale Argandag (International Day of Argania).

Marokko en de Verenigde Naties vierden vandaag in Agadir de eerste Internationale Argan Dag.

Het evenement kon over de hele wereld live worden gevolgd via web-tv van de Verenigde Naties en via YouTube en op sociale netwerken. De permanente VN-ambassadeur van Marokko Omar Hilale was aanwezig.

"Deze viering bekroont de inspanningen van Marokko om de arganboom te promoten als immaterieel cultureel erfgoed", meldt Hilale.



Marokko de grootste internationale exporteur van arganproducten. Arganbomen bedekken meer dan 71% van de Souss-vallei in het zuidwesten van Marokko. Argan is een populair ingrediënt in cosmetica, haar- en huidverzorging.

De verkoop van argan-gerelateerde producten zoals medicijnen en cosmetica zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de economie van de regio Souss-Massa. In de arganindustrie zijn meer dan 17.500 bedrijven actief. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) hebben de meeste plattelandsbedrijven vooral lokale vrouwen in dienst.

