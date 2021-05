VCA-cursus in het Arabisch? Dat kan bij VCANederland

Meer weten?

Elk jaar gebeuren er in Nederland ruim 200 duizend ongelukken op de werkvloer. Doorgaans loopt een arbeidsongeval goed af, maar toch belanden er elk jaar duizenden mensen in het ziekenhuis en overlijden er gemiddeld zestig mensen. Om vakmensen die actief zijn bij bedrijven met verhoogde veiligheidsrisico’s te helpen veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken is er de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers).In 2017 was VCANederland de eerste aanbieder van VCA-veiligheidsopleidingen die ook een Arabischtalige VCA Basis-opleiding op de cursuskalender zette. Er was op toen een personeelstekort in branches als de bouw, infra, techniek en logistiek. Omdat veel Arabischsprekende nieuwkomers graag aan de slag wilden in deze branche, ontwikkelde VCANederland een variant van de cursus VCA Basis in het modern Arabisch. Het Basis VCA-diploma was (en is!) een uitstekend uitgangspunt voor een start op de arbeidsmarkt.De cursus VCA Basis in het modern Arabisch bereidt cursisten voor op het examen VCA Basis. De cursus is ontwikkeld voor Arabischtalige vakmensen die een baan willen in een bedrijfstak met verhoogde veiligheidsrisico’s. Tijdens de cursus doen zij alle kennis op die nodig is om veilig, gezond en met oog voor het milieu te werken. De cursus wordt verzorgd door Arabischsprekende docenten en ook het cursusmateriaal is in het Arabisch. De cursus VCA Basis of VOL VCA kan in het Arabisch worden gevolgd in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, Eindhoven en Weert (Kelpen-Oler).Klik hier voor meer informatie over de cursus VCA Basis + examen Arabisch. Kijk voor een overzicht van de beschikbare data en locaties in de cursuskalender