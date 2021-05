Hof doet uitspraak in hoger beroep Haagse steker Malek F.

Het gerechtshof doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep van de Syrische vluchteling Malek F. , die willekeurige mensen op straat in Den Haag neerstak.

Het OM heeft twaalf jaar cel met dwangverpleging geëist. In het arrest draait het om de vragen of F. volledig ontoerekeningsvatbaar was en of hij een terroristisch motief had toen hij op Bevrijdingsdag 2018 drie voorbijgangers levensgevaarlijk verwondde.

Het OM beschouwt dit als een drievoudige poging tot moord. Volgens de verdediging waren de gebeurtenissen een gevolg van F.’s paranoia. Hij had religieuze waanbeelden en zou in een opwelling hebben gehandeld toen hij dacht dat hij duivelsaanbidders moest neersteken.

De slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag grote nadelen van de onverhoedse steekpartij. Zelf vinden ze dat F. (34) hun levens heeft verwoest met zijn "monsterlijke daad". Zo heeft een van hen elke nacht traumatische nachtmerries. Dat de rechtbank de Syriër alleen tbs had opgelegd en geen celstraf, noemden ze shockerend. De rechtbank oordeelde in 2019 dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Het OM ziet in hoger beroep geen bewijs meer voor een terroristisch motief en vroeg hiervoor vrijspraak. In de visie van het OM was F. boos en gekrenkt na het verliezen van zijn woning en ontevreden over zijn behandeling in een GGZ-kliniek. Bovendien was zijn verzoek tot naturalisatie afgewezen. Volgens het OM wilde F. zich laten doodschieten door de politie.



F.'s advocaten zeggen dat hij heeft gehandeld in een psychose veroorzaakt door schizofrenie. Volgens de verdediging was geen sprake van voorbedachte raad en had F. evenmin een terroristisch oogmerk.

F. is dinsdag niet bij de uitspraak in Den Haag aanwezig.

