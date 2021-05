OM: politie speelde geen rol bij overlijden man Leidschendam 2019

De politie speelde geen rol bij het overlijden van een 22-jarige man uit Leidschendam, in september 2019.

Hij overleed vijf dagen na zijn arrestatie. Daarop volgde een onderzoek van de Rijksrecherche. Dat leidde niet tot een strafrechtelijke verdenking en het Openbaar Ministerie heeft nu besloten de zaak officieel te sluiten.

Het OM had eerder al laten weten dat de politie geen rol heeft gespeeld bij het overlijden van de man. Zijn familie was daar erg ontstemd over, onder meer omdat het OM-bericht al was verstuurd voordat er een gesprek met de nabestaanden was geweest.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest, meldt het OM. "Om privacy-redenen en uit respect voor de omgekomen man en zijn familie doet het OM verder geen mededelingen over de doodsoorzaak."

De man bevond zich destijds in verwarde toestand in een huis in Leidschendam. Zijn familie belde de politie voor hulp. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en werd meegenomen naar het politiebureau. Toen hij daar aankwam, werd meteen een ambulance opgeroepen.

Hij overleed vijf dagen later.

