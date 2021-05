Verenigde Naties en Arabische Liga laken geweld in bezette Palestijnse gebieden.

De Verenigde Naties hebben hun grote zorg uitgesproken over de escalatie van het geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

Het Hoge Commissariaat van de VN voor de Mensenrechten liet weten dat de VN er "het geweld, elke aansporing daartoe, alle etnische verdeeldheid en de provocaties" veroordelen.

De Arabische Liga heeft in de Egyptische hoofdstad Caïro spoedberaad gevoerd over het geweld in Oost-Jeruzalem en Gaza. De liga noemde Israëlische luchtaanvallen "willekeurig en onverantwoordelijk".

De voorzitter van de liga, Ahmed Aboul Gheit, zei dat Israël "de gevaarlijke escalatie" in Oost-Jeruzalem heeft veroorzaakt. In de stad zijn onlusten uitgebroken naar aanleiding van een nieuwe poging Arabische bewoners van de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem te verdrijven om hun woningen over te dragen aan Joodse kolonisten.



Verzet hiertegen leidde afgelopen week tot massale protesten vooral rond de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. De Israëlische militaire politie bestormde de heilige moskee en vuurde flitsgranaten, traangas en rubberen kogels op de Palestijnen, honderden Palestijnen raakten daarbij gewond, onder wie veel vrouwen en kinderen.

De beweging Hamas die de Gazastrook controleert, reageerde met aanvallen op delen van Israël. Israël voerde vervolgens een reeks luchtaanvallen uit op de Gazastrook en raakte veel burgerdoelen.



Ook de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten hebben het recente geweld in Jeruzalem en de Gazastrook veroordeeld en eisen dat het geweld ophoudt. Zoals verwacht was de oproep van de EU en de VS vooral gericht op de Palestijnse reactie op het voortdurende Israëlische militaire geweld.

"Het lanceren van raketten vanuit de Gazastrook op de burgerbevolking in Israël is compleet onaanvaardbaar en leidt tot escalatie. Alle leiders hebben de verantwoordelijkheid om op te treden tegen extremisten", aldus de EU-woordvoerder in een verklaring.

