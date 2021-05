Israëlische rakettenregen Gaza doodt minstens 25 Palestijnen, waaronder 9 kinderen

Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie negen kinderen.

Ruim 125 mensen zijn gewond geraakt. Volgens de Israëlische bezettingskrachten zijn bij de aanvallen "vijftien Palestijnse strijders" gedood.

De Gazastrook is één van de dichtstbevolkte plaatsen ter wereld. met circa twee miljoen inwoners op slechts 365 vierkante kilometer is het de grootste openluchtgevangenis ter wereld.

De luchtaanvallen werden uitgevoerd nadat de Palestijnse verzetsbeweging Hamas de bezetters had gewaarschuwd het geweld in Jeruzalem te stoppen en raketten afvuurde op Israël. Daarbij zijn volgens Israëlische media maandag in de stad Ashkelon en Ashdod zeker zeven gewonden gevallen.



Meer Israëlisch geweld

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat vooralsnog 140 keer doelen in de Gazastrook "gericht zijn aangevallen". Israël plant meer luchtaanvallen en treft voorbereidingen de Gazastrook weer met grondtroepen binnen te vallen.



Defensieminister en oorlogsmisdadiger Benny Gantz heeft zijn goedkeuring gegeven om 5.000 reservisten op te roepen, terwijl het bezettingsleger troepen bij Gaza versterkt en in paraatheid brengt. Hamas heeft gedreigd van Ashkelon "een hel" te maken als Israël doorgaat met aanvallen.

Het ultimatum van de verzetsbeweging Hamas was een reactie op het Israëlische geweld in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Palestijnen betogen sinds het weekeinde vooral rond de al-Aqsa-moskee tegen nieuwe onteigeningen en uitzettingen van Arabische inwoners in het in 1967 door Israël bezette Oost-Jeruzalem.

Circa zestig oorspronkelijke bewoners van de Arabische wijk Sheikh Jarrah moeten hun huizen uit om plaats te maken voor Joodse kolonisten.

