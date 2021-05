RIVM meldt 5586 gevallen, aantal nieuwe coronabesmettingen daalt

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 5586 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat zijn er bijna 300 minder dan tussen zondagochtend en maandagochtend, toen 5884 nieuwe gevallen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden gemeld.

Het aantal positieve tests van de afgelopen 24 uur blijft ruim onder het weekgemiddelde. De afgelopen zeven dagen waren er in totaal 47.108 coronagevallen, gemiddeld 6730 per dag. Maandag was dat aantal nog 7043.

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen zich laten testen op het coronavirus.



In Amsterdam kregen opnieuw de meeste mensen een positieve testuitslag afgelopen etmaal. Het aantal nieuwe coronagevallen in de hoofdstad kwam uit op 236. Rotterdam telde 225 positieve tests en Den Haag 197. Utrecht had er 100. In Tilburg steeg het aantal coronagevallen met 92.

Het aantal sterfgevallen steeg met 44. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd bij het RIVM. Sterfgevallen in het weekeinde worden doorgaans in de loop van maandag doorgegeven en zijn dan op dinsdag terug te zien in de cijfers van het RIVM.

