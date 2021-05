FIFA praat landen bij over mensenrechtensituatie Qatar

De FIFA heeft geïnteresseerde confederaties en landen tijdens een virtuele bijeenkomst bijgepraat over de mensenrechtensituatie in Qatar.

Daarbij kwamen meerdere (internationale) experts aan het woord, meldt de wereldvoetbalbond.

"We weten dat er nog werk aan de winkel is, maar we moeten erkennen dat er in zeer korte tijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Dat is dankzij de inzet van de hoogste autoriteiten in het land. We moeten ervoor zorgen dat elk debat over deze complexe kwestie gebaseerd is op geverifieerde feiten", zegt Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA.

"Het is belangrijk voor de bij ons aangesloten federaties en landen om rechtstreeks van onafhankelijke internationale experts te horen dat de omstandigheden op de bouwplaatsen van WK-stadions de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen hebben bereikt en dat de recente baanbrekende wetshervormingen al tienduizenden werknemers in heel Qatar ten goede zijn gekomen."



De Britse krant The Guardian meldde in februari dat tussen 2010 (toen het WK aan Qatar werd toegewezen) en 2020 zeker 6500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka in Qatar zijn overleden, onder meer bij de bouw van de stadions.

Het aantal doden ligt volgens de krant overigens veel hoger dan 6500, omdat alleen de vijf genoemde landen gegevens bijhouden. In Qatar werken ook veel mensen uit de Filipijnen en Kenia, die landen houden niet goed bij hoeveel arbeidsmigranten zijn overleden.

