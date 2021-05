Rutte: versoepelingen gaan door als de richting goed is

De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door als de richting goed is. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond.

Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met 20 procent. "Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen 20 procent, dan durven we de stap aan.".

Het OMT vindt dat er een daling moet zijn van 20 procent ten opzichte van de piek op 21 april, aldus de minister-president. In de meest recente Stichting NICE-cijfers van 7 mei, waar het OMT zich op baseert, was de gewenste daling nog niet te zien. De ontwikkelingen in de ziekenhuizen stemmen het kabinet desalniettemin optimistisch.

Mochten de cijfers toch nog tegenvallen, dan zal het kabinet maandag op de pauzeknop drukken, zei Rutte. "We denken niet dat het zover komt, maar we moeten er wel rekening mee houden."



De versoepelingen die vanaf 19 mei ingaan houden onder meer in dat terrassen open mogen van 06.00 tot 20.00 uur.

Koningsdag

De clusters besmettingen die zijn ontstaan bij Koningsdag tonen het dilemma waar het kabinet voor stond bij het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen.



Aan de ene kant is te zien dat er behoefte is aan "ruimte om dingen te doen", aan de andere kant kan die ruimte leiden tot een hoger aantal besmettingen, zei Rutte.

"We willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving maar we willen ook geen fouten maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract en dat blijft het ook."



Volgens Rutte ontstonden in Amsterdam zeventien virusclusters van tientallen mensen die ook weer anderen aansteken. "Dan loopt het snel op", aldus de premier.

Sporten

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen als de versoepelingen volgende week doorgaan weer in groepsverband buiten sporten. Ook sportscholen en zwembaden gaan weer open.



Er mag buiten gesport worden in groepen van hooguit dertig personen, mits zij 1,5 meter afstand houden. Wedstrijden zijn niet toegestaan en publiek is niet welkom. Kleedkamers blijven dicht en de douches ook.

Binnensportlocaties zoals sportscholen mogen ook weer open. Daar mag in groepjes van hooguit twee personen samen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte.



Zwemmen in het zwembad kan ook weer. Daar zijn de kleedkamers en douches wel open.

Vakantie

Nederlanders kunnen weer op vakantie naar het buitenland. Vanaf 15 mei zal voor individuele landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Dat maakte demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend op de persconferentie. Hij verwacht dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje.

Onderwijs

Het kabinet besluit uiterlijk op 25 mei of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat. Het Outbreak Management Team wordt gevraagd om een advies wanneer de 1,5 meterregel op de middelbare scholen losgelaten kan worden.



Het kabinet zou graag zien dat scholieren in het voortgezet onderwijs nog voor de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Het OMT waarschuwt echter voor het te vroeg versoepelen in het middelbaar onderwijs, omdat het zou kunnen leiden tot grote problemen in de zorg.

Middelbare scholieren gaan sinds enkele maanden weer een paar dagen per week naar school.

