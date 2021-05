Arbeiderspartij Marokko: sluit Israëlisch verbindingskantoor en zet 'ambassadeur' land uit

De Democratische Arbeidersconfederatie (CDT) heeft de regering vandaag gevraagd het Israëlisch verbindingskantoor in Rabat te sluiten

CDT-woordvoerder Abdelkader Hissane riep de regering op om concrete actie te ondernemen als afkeuring van de Israëlische agressie tegen de Palestijnen in Jeruzalem en de Gazastrook.

Hissane stelde voor om het Israëlisch verbindingsbureau in Rabat te sluiten en David Govrin, die momenteel dient als officieuze ambassadeur van Israël, het land uit te zetten.

In delen van Jeruzalem en de Gazastrook vinden al dagen Israëlische aanvallen op Palestijnen plaats. De Israëlische militaire politie gebruikt flitsgranaten, traangas en rubberen kogels op de stenengooiende Palestijnen. Israël wil dat Palestijnse gezinnen hun woningen in de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem ontruimen om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Sinds maandag worden er ook veelvuldig Israëlische luchtaanvallen uitgevoerd, minstens 25 Palestijnen zijn overleden, waaronder negen kinderen.



MRE-minister Nouzha El Ouafi (Onderminister voor de Minister van Buitenlandse Zaken) antwoorde namens buitenlandminister Nasser Bourita en benadrukte de Palestijnse kwestie als een "nationale zaak" te beschouwen en herinnerde aan het telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en president Mahmoud Abbas in december vorig jaar, vlak nadat Rabat had gemeld de relatie met Israël te zullen herstellen.

Mohammed VI benadrukte dat hij "alles in het werk zal stellen" om de historische identiteit van Jeruzalem te bewaren. "De Palestijnse zaak is, net als het Sahara-conflict, een prioriteit voor Marokko". Een paar weken later herhaalde de Marokkaanse vorst zijn standpunt in een brief aan Abbas.



El Ouafi gaf aan dat haar ministerie de "schendingen" aan de esplanade van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem als een "ontoelaatbare handeling" beschouwt. Ook verwees ze naar het recente telefoongesprek tussen Bourita en zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu waarin de twee bewindslieden spraken over de bijeenroeping van de commissie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).

De OIC-bijeenkomst gebeurt op verzoek van Palestina en is bedoeld om het plan van de Israëlische bezettingsautoriteiten herzien.

© MAROKKO.NL 2021