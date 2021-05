Ondanks toezeggingen nog steeds geen steunpakket voor noodlijdende horeca Marokko

Het einde van de vastenmaand Ramadan is in zicht maar de horeca heeft nog geen cent ontvangen van de regering.

De nationale horecavereniging maakt zich zorgen en vreest dat eventuele hulp straks te laat komt.

De horeca in het land heeft het zwaar. Door de coronamaatregelen wordt er niks verdiend en de aanscherping van de avondklok in combinatie met de Ramadan heeft de precaire situatie waarin de ondernemers zaten nog eens verslechterd.

Normaal gezegd belooft de vastenmaand hoogtijdagen voor de horeca omdat veel mensen pas na zonsondergang de deur uit gaan, maar door de coronamaatregelen moet de horeca al maandenlang dagelijks om 20.00 uur sluiten. De horecavereniging trok vóór aanvang van de Ramadan al aan de bel en regeringsleider Saad Eddine El Othmani beloofde financiële steun voor horecapersoneel, ook voor medewerkers die niet zijn geregistreerd bij het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS).



"We hebben nog geen geld ontvangen", zegt Noureddine El Harraq, voorzitter van de Nationale Vereniging van Café- en Restauranthouders, tegen nieuwsdienst Alyaoum24. "We hebben een ontmoeting gehad met het Ministerie van Handel afgelopen maandag waarin ze vroegen een verzoeknota in te dienen", voegde hij toe.

Volgens El Harraq heeft de vereniging al een reeks voorstellen ingediend maar ontving ze tot dusver nul op het rekest. De vereniging waarschuwt de regering al langer voor de ernstige financiële crisis waarmee de sector wordt geconfronteerd en heeft een gedetailleerd reddingsplan naar parlementariërs gestuurd.



"We weten niet waar het probleem zit en of de regering wel in staat is om steun te verlenen aangezien de middelen van het coronafonds beginnen op te raken", zegt El Harraq. Hij vermoedt dat het grote aantal getroffen werknemers in de sector een oorzaak kan zijn voor de vertraging bij de regering.

Marokko telt zo'n 250.000 horecagelegenheden waar ongeveer 1,5 miljoen mensen werken. Voor ruim 25 procent van de horecagelegenheden is het doek al gevallen. Ook zijn de inkomsten van cafés en restaurants met 60 procent gedaald sinds het begin van de pandemie. Als er niks verandert zullen nog meer bedrijven noodgedwongen de deuren permanent moeten sluiten.



Reddingsplan horecavereniging

Het reddingsplan van de vereniging stelt voor om alle werknemers die aangesloten zijn bij het nationale socialezekerheidsfonds CNSS zo snel mogelijk tegemoet te komen. Ook adviseert de vereniging om zwartwerkers te vergoeden volgens een door de werkgever opgestelde lijst, op voorwaarde dat de werkgever ze voor minstens zes maanden in dienst houdt.

Ook vraagt de vereniging de staat om de maandelijkse bijdragen aan het CNSS tot 50 procent te dekken, met terugwerkende kracht en gedurende de tijd dat de pandemie aanhoudt. Ook wil de vereniging vrijstelling van de beroepsbelasting, gemeentelijke belastingen en terrasvergunningen. Horecaondernemers zullen daardoor enkel de premie voor de verplichte ziektekostenverzekering dekken.

De vereniging vraagt de staat ook om uitzetting van huurders te blokkeren en de avondklok na de vastenmaand in zijn geheel af te schaffen of de sector tegemoet te komen door de avondklok te verruimen naar 23.00 uur. Aan dat laatste lijkt gehoor te zijn gegeven.

